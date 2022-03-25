UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно ли заставлять уходить в отпуск за свой счет во время военного положения: разъяснение Минэкономики

Фото: Отпуска за свой счет во время военного положения не могут быть по инициативе работодателя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Работодатели не могут заставлять людей писать заявления на отпуска за свой счет во время военного положения. Законодательством о труде не предусмотрено предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Минэкономики.

Как отметили в министерстве, оформление отпусков без сохранения заработной платы, предусмотренных статьями 25, 26 закона Украины “Об отпусках” является правом, а не обязанностью работника.

"При этом предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 закона Украины "Об отпусках" осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеуказанного закона осуществляется по согласию сторон", - говорится в сообщении.

В случае если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений, организация работы отдельных работников работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ.

"При этом в соответствии с частью второй статьи 113 КЗоТ о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить собственника или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц", - добавили в министерстве.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики