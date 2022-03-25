Можно ли заставлять уходить в отпуск за свой счет во время военного положения: разъяснение Минэкономики

Как отметили в министерстве, оформление отпусков без сохранения заработной платы, предусмотренных статьями 25, 26 закона Украины “Об отпусках” является правом, а не обязанностью работника.

"При этом предоставление отпусков, предусмотренных статьей 25 закона Украины "Об отпусках" осуществляется работодателем в обязательном порядке по инициативе работника, а предоставление отпусков, предусмотренных статьей 26 вышеуказанного закона осуществляется по согласию сторон", - говорится в сообщении.

В случае если в связи с военными действиями предприятие не может функционировать или если невозможна работа части структурных подразделений, организация работы отдельных работников работодателю необходимо оформлять простой в соответствии со статьями 34, 113 КЗоТ.

"При этом в соответствии с частью второй статьи 113 КЗоТ о начале простоя, кроме простоя структурного подразделения или всего предприятия, работник должен предупредить собственника или уполномоченный им орган или бригадира, мастера или должностных лиц", - добавили в министерстве.