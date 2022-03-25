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Чи можна змушувати йти у відпустки за свій рахунок під час воєнного стану: роз'яснення Мінекономіки

Фото: Відпустки за свій рахунок під час воєнного стану не можуть бути з ініціативи роботодавця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роботодавці не можуть змушувати людей писати заяви на відпустки за свій рахунок під час воєнного стану. Законодавством про працю не передбачено надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, оформлення відпусток без збереження заробітної плати, передбачених статтями 25, 26 закону України “Про відпустки” є правом, а не обов’язком працівника.

"При цьому надання відпусток, передбачених статтею 25 закону України «Про відпустки» здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 вищезгаданого закону здійснюється за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.

У випадку, якщо у зв’язку з воєнними діями підприємство не може функціонувати або якщо неможлива робота частини структурних підрозділів, або організація роботи окремих працівників - роботодавцю необхідно оформлювати простій у відповідності до статей 34, 113 КЗпП.

"При цьому відповідно до частини другої статті 113 КЗпП про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноажений ним орган чи бригадира, майстра або посадових осіб", - додали в міністерстві.

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Міністерство економіки