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Можно "вполне уверенно" сказать, что Финляндия вступит в НАТО, - глава МИД Швеции

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 03:04
Можно "вполне уверенно" сказать, что Финляндия вступит в НАТО, - глава МИД Швеции Фото: глава МИД Швеции Анн Линде (instagram.com/annlindepolitiker)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде заявила, что Финляндия почти наверняка подаст заявку на членство в НАТО, и расценила вероятность вступления соседней страны в Североатлантический альянс как очень высокую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведский телеканал SVT.

По словам министра, решение Финляндии по вопросу НАТО играет важную роль в действиях Швеции.

"Швеция и Финляндия были внеблоковыми в военном плане. Это снизило напряженность в нашем районе, хорошо послужило Швеции и способствовало стабильности в нашем регионе. Если Финляндия присоединится (к НАТО), то это больше не будет применяться, и тогда мы должны посмотреть, какие выводы будут для нас", - отметила чиновник в эфире общественного телеканала.

Так, полномасштабное вторжение России в Украину заставило Швецию и ее восточного соседа Финляндию пересмотреть убеждения в том, что военный нейтралитет является лучшим средством обеспечения национальной безопасности.

Как заявила Линде, Швеция "более или менее знает, что они (Финляндия) подадут заявку на членство в НАТО".

"И это меняет весь баланс… Если одна из наших стран присоединится, мы знаем, что напряженность возрастет", - сказала она.

Отвечая на вопрос ведущего, думает ли она, что Финляндия вступит в НАТО, Линде отметила: "Я думаю, что вы можете сказать это вполне уверенно".

Что касается близости самой Швеции к членству в Альянсе, министр ответила уклончиво: "В сегодняшней ситуации я бы не сказала, что она склоняется в какую-либо сторону, пока рано".

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО.

Также мы писали о том, что ранее президент США Джо Байден встретился с Ниинисте на фоне возросшей поддержки НАТО в Финляндии.

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