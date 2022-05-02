Можно "вполне уверенно" сказать, что Финляндия вступит в НАТО, - глава МИД Швеции
Министр иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде заявила, что Финляндия почти наверняка подаст заявку на членство в НАТО, и расценила вероятность вступления соседней страны в Североатлантический альянс как очень высокую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведский телеканал SVT.
По словам министра, решение Финляндии по вопросу НАТО играет важную роль в действиях Швеции.
"Швеция и Финляндия были внеблоковыми в военном плане. Это снизило напряженность в нашем районе, хорошо послужило Швеции и способствовало стабильности в нашем регионе. Если Финляндия присоединится (к НАТО), то это больше не будет применяться, и тогда мы должны посмотреть, какие выводы будут для нас", - отметила чиновник в эфире общественного телеканала.
Так, полномасштабное вторжение России в Украину заставило Швецию и ее восточного соседа Финляндию пересмотреть убеждения в том, что военный нейтралитет является лучшим средством обеспечения национальной безопасности.
Как заявила Линде, Швеция "более или менее знает, что они (Финляндия) подадут заявку на членство в НАТО".
"И это меняет весь баланс… Если одна из наших стран присоединится, мы знаем, что напряженность возрастет", - сказала она.
Отвечая на вопрос ведущего, думает ли она, что Финляндия вступит в НАТО, Линде отметила: "Я думаю, что вы можете сказать это вполне уверенно".
Что касается близости самой Швеции к членству в Альянсе, министр ответила уклончиво: "В сегодняшней ситуации я бы не сказала, что она склоняется в какую-либо сторону, пока рано".
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о безопасности страны до вступления в НАТО.
Также мы писали о том, что ранее президент США Джо Байден встретился с Ниинисте на фоне возросшей поддержки НАТО в Финляндии.
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