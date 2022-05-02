Можна "цілком впевнено" сказати, що Фінляндія вступить до НАТО, - глава МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Анн Крістін Лінде заявила, що Фінляндія майже напевно подасть заявку на членство до НАТО, і розцінила ймовірність вступу сусідньої країни до Північноатлантичного альянсу як дуже високу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведський телеканал SVT .

За словами міністра, рішення Фінляндії з питання НАТО відіграє важливу роль у діях Швеції.

"Швеція і Фінляндія були позаблоковими у військовому плані. Це знизило напруженість в нашому районі, добре послужило Швеції та сприяло стабільності в нашому регіоні. Якщо Фінляндія долучиться (до НАТО), то це більше не буде застосовуватися, і тоді ми маємо подивитися, які висновки будуть для нас", - зазначила чиновник в ефірі громадського телеканалу.

Так, повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило Швецію та її східного сусіда Фінляндію переглянути переконання в тому, що військовий нейтралітет є найкращим засобом забезпечення національної безпеки.

Як заявила Лінде, Швеція "більш-менш знає, що вони (Фінляндія) подадуть заявку на членство в НАТО".

"І це змінює весь баланс... Якщо одна з наших країн приєднається, ми знаємо, що напруженість зросте", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи думає вона, що Фінляндія вступить до НАТО, Лінде зазначила: "Я думаю, що ви можете сказати це цілком впевнено".

Що стосується близькості самої Швеції до членства в Альянсі, міністр відповіла ухильно: "У сьогоднішній ситуації я б не сказала, що вона схиляється в будь-яку сторону, поки зарано".