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Можно ли возвращаться в Николаев: объяснение главы ОВА

Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация в Николаеве контролируемая, но до сих пор опасная из-за постоянных обстрелов. Поэтому возвращаться в город пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Он объяснил, что украинские бойцы осуществляю наступление в Николаевской области. Из-за этого российские войска обстреливают населенные пункты, в том числе и Николаев.

В связи с этим возвращаться в город пока опасно. Оценивать ситуацию нужно через две-три недели.

"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хоть город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Потом еще раз обсудим этот вопрос", - призвал Ким.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области в результате обстрелов ранения получили 22 человека.

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