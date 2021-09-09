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Можно ли получить е-больничный дистанционно: ответ Минздрава

Автор: Мария Кучерявец

Сейчас в Украине продолжается переход от бумажного больничного к электронному. Для того, чтобы сформировать электронный формат документа гражданину нужно лично прийти на прием к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной службы здоровья Украины.

"Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", - поясняют в ведомстве.

Так, врач может осмотреть пациента и определить, нужно ли направлять его на дополнительные обследования, на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

В Минздраве отмечают, что переход на электронные больничные позволяет украинцам не собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.

"Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно", - добавляют в ведомстве.

Напомним, полный переход на электронные больничные первого сентября не состоялся, ориентировочно отказ от бумажных вариантов состоится с 1 октября.

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