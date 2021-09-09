Чи можна отримати е-лікарняний дистанційно: відповідь МОЗ

"Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - пояснюють у відомстві.

Так, лікар може оглянути пацієнта та визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

У МОЗ зазначають, що перехід на електронні лікарняні дає українцям змогу не збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додають у відомстві.