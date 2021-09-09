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Чи можна отримати е-лікарняний дистанційно: відповідь МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

Наразі в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного. Для того, аби сформувати електронний формат документа громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національної служби здоров'я України.

"Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - пояснюють у відомстві.

Так, лікар може оглянути пацієнта та визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

У МОЗ зазначають, що перехід на електронні лікарняні дає українцям змогу не збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додають у відомстві.

Нагадаємо, повний перехід на електронні лікарняні першого вересня не відбувся, орієнтовно відмова від паперових варіантів відбудеться з 1 жовтня.

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