Чи можна отримати е-лікарняний дистанційно: відповідь МОЗ

Наразі в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного. Для того, аби сформувати електронний формат документа громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національної служби здоров'я України.
"Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність", - пояснюють у відомстві.
Так, лікар може оглянути пацієнта та визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.
У МОЗ зазначають, що перехід на електронні лікарняні дає українцям змогу не збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.
"Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково", - додають у відомстві.
Нагадаємо, повний перехід на електронні лікарняні першого вересня не відбувся, орієнтовно відмова від паперових варіантів відбудеться з 1 жовтня.