Можно ли оформить субсидию в случае долга за ЖКУ: ответ Минсоцполитики

Реструктуризация долга

Гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, оказывается помощь через программу жилищных субсидий. Оформить ее можно не только перед началом отопительного периода, а в любое время, когда домохозяйству сложно оплачивать коммунальные услуги.

Наличие задолженности по оплате услуг не является преградой для получения субсидии.

Гражданам, имеющим задолженность, жилищная субсидия назначается после заключения с поставщиком услуги договора реструктуризации задолженности. При этом условия такого договора предусматривают выплату долга частями с учетом социального статуса и дохода должника.

Оформление субсидий

По вопросу назначения жилищной субсидии можно обратиться или в исполнительный орган территориальной громады, или в центр предоставления административных услуг или по почте или через Единый государственный веб-портал электронных услуг в орган социальной защиты населения.

На сегодня средний размер субсидии составляет около 1700 гривен в месяц, но в зависимости от состава домохозяйства и условий проживания может составлять и несколько тысяч гривен в месяц.