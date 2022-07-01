Можно ли ходить на пляжи в Киеве: в ГСЧС назвали условие
В Киеве в июне проводилась работа по техническому обследованию пляжей, однако ни один столичный пляж по итогу не был официально открыт.
Об этом заявил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ ГСЧС Киева Олег Стоволос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Пляжи официально не открыты. Поэтому если люди все же идут на пляж, нужно посмотреть, если рядом с пляжем есть жилой дом или какое-нибудь укрытие. Если они за 2-3 минуты смогут с пляжа укрыться, то тогда можно пользоваться, если нет - мы бы не рекомендовали это делать", - заявил он.
Напомним, РБК-Украина писало все адреса мест отдыха в Украине, где можно поплавать и позагорать.
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