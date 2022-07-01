Чи можна ходити на пляжі в Києві: у ДСНС назвали умову

"Пляжі офіційно не відкриті. Тому якщо люди все ж йдуть на пляж, потрібно подивитися, якщо поруч з пляжем є житловий будинок або яке-небудь укриття. Якщо вони за 2-3 хвилини зможуть з пляжу сховатися, то тоді можна користуватися, якщо ні - ми б не рекомендували це робити", - заявив він.