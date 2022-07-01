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Чи можна ходити на пляжі в Києві: у ДСНС назвали умову

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Київ, П'ятниця 01 липня 2022 13:04
Чи можна ходити на пляжі в Києві: у ДСНС назвали умову Фото: У ДСНС назвали умову, коли можна ходити на пляж у столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в червні проводилася робота з технічного обстеження пляжів, проте жоден столичний пляж у підсумку не був офіційно відкритий.

Про це заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Пляжі офіційно не відкриті. Тому якщо люди все ж йдуть на пляж, потрібно подивитися, якщо поруч з пляжем є житловий будинок або яке-небудь укриття. Якщо вони за 2-3 хвилини зможуть з пляжу сховатися, то тоді можна користуватися, якщо ні - ми б не рекомендували це робити", - заявив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало всі адреси місць відпочинку в Україні, де можна поплавати і позасмагати.

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