Чем можно дополнить цветочный букет? Советы от Flowers.ua

Букет цветов сам по себе является полноценным и самобытным подарком к любому случаю, но, согласитесь, дарить не просто цветы, а цветы с подарками - приятно вдвойне. Портал РБК-Украина решил поделиться с нашими читателями хорошей новостью и рассказать, что теперь, прямо на сайте flowers.ua можно быстро и просто заказать букет и подарки с доставкой по всей стране. Вся продукция, которую предлагает Национальная флористическая компания Flowers.ua, представлена в каталоге и всегда доступна к заказу, что позволяет клиенту быстро определиться с выбором. Кроме того, по вашему желанию флористы компании могут оформить заказ по индивидуальным предпочтениям, независимо от требований и уровня его сложности.

Подарочные корзины

В плетеных корзинах отлично смотрятся не только цветочные композиции, но и другие подарки. Например, подарочная корзина "Шарм" станет незаменимой для приятного застолья и праздничного чаепития. В ее состав входит зефир, печенье, джем, листовой чай, бисквиты и шоколадные конфеты. А вот корзина “Малыш” с конфетами, киндер-сюрпризами, шоколадными рулетами и батончиками станет лучшим подарком для ребенка. Ну, а если вы закажите для любимой девушки букет роз и корзину “Милашка”, то точно не прогадаете. Мягкая игрушка мишка, пять плиток шоколада, яблоки, бананы, апельсины, сливы - все эти дары растопят сердце каждой дамы.

Игрушки и открытки

Любой букет можно дополнить мягкой игрушкой. Такой подарок станет лучшим вариантом и для жены, и для девушки, и для дочери. Плюшевые мишки, зайчики, котята, песики - все это есть в каталоге сайта. Причем игрушка может быть как стандартных размеров, так и гигантской (высота метр и чуть более). Огромный мишка станет шикарным дополнением к букету ароматных цветов и сделает ваше поздравление незабываемым. А фирменная открытка с вашими личными теплыми словами или шаблонными от Flowers.ua лишний раз напомнит адресату, насколько он для вас дорог.

Торты и прочие сладости

Торты от Flowers.ua - это настоящие кулинарные шедевры, которые отличаются исключительной свежестью и невероятным вкусом. В качестве начинки выступают фрукты, шоколадные муссы, воздушные белковые крема, заварной крем и т.д. Коржи - чаще всего нежные, бисквитные.

Как сделать заказ за считанные минуты?

Цветочный онлайн магазин Flowers.ua предоставляет каждому клиенту возможность сделать заказ на сайте в любое удобное время дня или ночи. Однако, если у вас нет времени для того, чтобы рассматривать каталог, вы всегда можете позвонить по телефону 0-800 50-03-72. В таком случае опытные менеджеры предоставят вам свои консультации и подскажут, какой именно букет будет актуален к тому или иному поводу. На страницах компании в Instagram и Facebook регулярно публикуется много интересной информации, включая акционные предложения, розыгрыши и сезонные скидки. Национальная служба доставки цветов и подарков Flowers.ua заботится о каждом своем заказчике, поэтому в стопроцентной гарантии качества сервиса и цветочной продукции можно не сомневаться.