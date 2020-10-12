Чим можна доповнити квітковий букет? Поради від Flowers.ua

Букет квітів сам по собі є повноцінним і самобутнім подарунком до будь-якого випадку, але, погодьтеся, дарувати не просто квіти, а квіти з подарунками - подвійно приємно. Портал РБК-Україна вирішив поділитися з нашими читачами гарною новиною і розповісти, що тепер, прямо на сайті flowers.ua можна швидко і просто замовити букет і подарунки з доставкою по всій країні. Вся продукція, яку пропонує Національна флористична компанія Flowers.ua, представлена ​​в каталозі і завжди доступна до замовлення, що дозволяє клієнту швидко визначитися з вибором. Крім того, за вашим бажанням флористи компанії можуть оформити замовлення по індивідуальним уподобанням, незалежно від вимог і рівня складності.

Подарункові кошики

В плетених кошиках відмінно виглядають не тільки квіткові композиції, а й інші подарунки. Наприклад, подарунковий кошик "Шарм" стане незамінним для приємного застілля і святкового чаювання. До його складу входить зефір, печиво, джем, листовий чай, бісквіти і шоколадні цукерки. А ось корзина "Малюк" з цукерками, кіндер-сюрпризами, шоколадними рулетами і батончиками стане найкращим подарунком для дитини. Ну, а якщо ви замовте для коханої дівчини букет троянд і кошик "крихітка", то точно не прогадаєте. М'яка іграшка ведмедик, п'ять плиток шоколаду, яблука, банани, апельсини, сливи - всі ці дари розтоплять серце кожної жінки.

Іграшки та листівки

Будь-який букет можна доповнити м'якою іграшкою. Такий подарунок стане найкращим варіантом і для дружини, і для дівчини, і для дочки. Плюшеві ведмедики, зайчики, кошенята, песики - все це є в каталозі сайту. Причому іграшка може бути як стандартних розмірів, так і гігантських (висота метр і трохи більше). Величезний ведмедик стане шикарним доповненням до букету ароматних квітів і зробить ваше привітання незабутнім. А фірмова листівка з вашими особистими теплими словами чи шаблонними від Flowers.ua зайвий раз нагадає адресату, наскільки він для вас дорогий.

Торти та інші солодощі

Торти від Flowers.ua - це справжні кулінарні шедеври, які відрізняються винятковою свіжістю і неймовірним смаком. В якості начинки виступають фрукти, шоколадні муси, повітряні білкові крема, заварний крем і т.д. Коржі - найчастіше ніжні, бісквітні.

Як зробити замовлення за лічені хвилини?

Квітковий онлайн магазин Flowers.ua надає кожному клієнту можливість зробити замовлення на сайті в будь-який зручний час дня чи ночі. Однак, якщо у вас немає часу для того, щоб розглядати каталог, ви завжди можете зателефонувати 0-800 50-03-72. В такому випадку досвідчені менеджери нададуть вам свої консультації та підкажуть, який саме букет буде актуальний до того чи іншого приводу. На сторінках компанії в Instagram і Facebook регулярно публікується багато цікавої інформації, включаючи акційні пропозиції, розіграші та сезонні знижки. Національна служба доставки квітів і подарунків Flowers.ua піклується про кожного свого замовника, тому в стовідсотковій гарантії якості сервісу і квіткової продукції можна не сумніватися.