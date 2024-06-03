Можна зекономити: що робити, якщо заправив авто бензином не тієї марки

Розпочинаючи розмову про помилковий сорт бензину, ми будемо мати на увазі не купівлю сумнівного контрафакту десь на узбіччі, а все ж таки заправку на АЗС, де в будь-якому випадку буде продукт, що відповідає діючим стандартам. У тому числі – і в плані відсутності у ньому механічних домішок, як то частинок іржі, продуктів розкладення присадок та відвертого бруду на кшталт піску.

Чим відрізняються бензини

Принципових відмінностей між стандартними автомобільними бензинами небагато – це їхнє октанове число і екологічний клас (Євро-3, Євро-4, Євро-5 тощо). Октанове число пального – це його детонаційна стійкість, здатність протистояти ненормальному вибухоподібному згоранню (детонації) в циліндрах двигуна. Детонація, якщо проявляється певний тривалий період, викликає прискорене зношення деталей мотора, а то й їхнє руйнування. Сучасні моделі двигунів часто високофорсовані, і тому бояться детонації, а значить, їм потрібні високооктанові бензини – А-95, А-98.

Щодо екологічного класу бензину, то він впливає в першу чергу на чистоту вихлопу, оскільки у класів нижче Євро-4 – Євро-5 у ньому більше певних речовин. Зокрема, йдеться про більший вміст сірки та ароматичних вуглеводородів, що також сприяє утворенню нагару в циліндрах і підвищенню абразивного зносу мотора. Але такі важкі наслідки настануть тільки після більш-менш тривалої експлуатації машини на невідповідному бензині. Проте, така проблема нетипова для наших днів, адже на українських АЗС – принаймні, шанованих брендів – пальне відповідає Євро-5 (з лютого 2024 р.).

А-92 замість А-95

Швидше за все, ваш двигун працюватиме на А-92 без суттєвих відхилень. При перших же ознаках детонації, дякуючи електронному блоку керування, параметри впорскування і запалювання будуть скореговані і мотор знову вийде якщо не на оптимальний, то на прийнятний режим роботи.

Щоправда, наслідком такої корекції можуть стати падіння потужності та певна перевитрата пального. У зовсім нечастих випадках можливі смикання при перемиканні передач та перегрів двигуна – і це вже недобре, адже справа може завершитись аварійною зупинкою мотора. Отже, при перших же подібних симптомах краще не ризикувати і припинити поїздку.

А-95 замість А-92

Бензину з вищим октановим числом, ніж треба, особливо боятись не варто. Не вірте розповідям про прогорілі наскрізь поршні і оплавлені клапани – якщо таке в когось і сталося, то точно не від високооктанового пального. Тому що бензини А-95 та А-98 мають не більшу теплотворну спроможність проти А-92, а навіть меншу.

Навпаки, після заправки бензином з більшим октановим числом іноді динаміка може стати гіршою – саме через меншу теплотворну спроможність високооктанового палива. Хоча більшість водіїв зазвичай нічого не помічає, бо програми керування двигуном на такий випадок мають відповідні алгоритми корекції.

Чо робити, якщо випадково заправився не тим бензином?

Перш за все, багато що залежить від кількості “неправильного” пального в баку. Чим більше в ньому перед тим було “правильного” бензину, тим вигіднішою для двигуна буде пропорція і тим менш помітними будуть відхилення в роботі – якщо взагалі будуть.

Якщо ж бак перед помилковою заправкою був геть порожнім, а двигун не подає тривожних сигналів, можна долити “до повного” бензину з потрібним октановим числом і отримати у баку більш прийнятний мікс.

Найгірший варіант – бак повний виключно невідповідним бензином і мотор поводиться не дуже гарно. Тоді доведеться тим чи іншим способом зливати з бака неадекватне паливо і замінювати його штатним бензином.

Коротко

Найголовніше – зрозуміти, як сприйняв помилкову заправку двигун. Якщо ані він сам, ані лампи на панелі приладів не подають тривожних сигналів, треба за можливістю дужче розвести контрафакт в баку правильним сортом і не хвилюватись даремно. В іншому випадку – або осушуйте бак, або порадьтеся з надійним автомеханіком, якому ви довіряєте.