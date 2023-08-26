Можна втратити виплати. Пенсіонерам нагадали про важливу деталь про паспорт

Громадянам нагадали, що формування документів та виплата пенсій здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

"Тож наголошуємо, що громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України", - йдеться у повідомленні.

Сповістити про зміну паспортних даних українці можуть:

прийшовши особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;

дистанційно на порталі електронних послуг ПФУ за посиланням.

Також громадяни мають звернутись у Пенсійний фонд, якщо загубили банківську картку, куди надходили гроші.

Нагадаємо, Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Раніше РБК-Україна розповідало, коли відбудеться наступне підвищення пенсій і хто може розраховувати на доплати - читайте про це за посиланням.

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