Можна втратити виплати. Пенсіонерам нагадали про важливу деталь про паспорт

Пенсіонерів закликали звертатися до органів Пенсійного фонду у разі втрати або обміну паспорта. Це дозволить не втратити виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ПФУ у Вінницькій області.
Громадянам нагадали, що формування документів та виплата пенсій здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
"Тож наголошуємо, що громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України", - йдеться у повідомленні.
Сповістити про зміну паспортних даних українці можуть:
Також громадяни мають звернутись у Пенсійний фонд, якщо загубили банківську картку, куди надходили гроші.
Нагадаємо, Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.
Раніше РБК-Україна розповідало, коли відбудеться наступне підвищення пенсій і хто може розраховувати на доплати - читайте про це за посиланням.
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