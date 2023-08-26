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Можна втратити виплати. Пенсіонерам нагадали про важливу деталь про паспорт

Україна, Субота 26 серпня 2023 22:24
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Можна втратити виплати. Пенсіонерам нагадали про важливу деталь про паспорт Фото: ПФУ звернувся до пенсіонерів щодо паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пенсіонерів закликали звертатися до органів Пенсійного фонду у разі втрати або обміну паспорта. Це дозволить не втратити виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ПФУ у Вінницькій області.

Громадянам нагадали, що формування документів та виплата пенсій здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

"Тож наголошуємо, що громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України", - йдеться у повідомленні.

Сповістити про зміну паспортних даних українці можуть:

  • прийшовши особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;
  • дистанційно на порталі електронних послуг ПФУ за посиланням.

Також громадяни мають звернутись у Пенсійний фонд, якщо загубили банківську картку, куди надходили гроші.

Нагадаємо, Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або для збільшення її розміру.

Раніше РБК-Україна розповідало, коли відбудеться наступне підвищення пенсій і хто може розраховувати на доплати - читайте про це за посиланням.

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