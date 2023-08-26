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Можно потерять выплаты. Пенсионерам напомнили о важной детали о паспорте

Украина, Суббота 26 августа 2023 22:24
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Можно потерять выплаты. Пенсионерам напомнили о важной детали о паспорте Фото: ПФУ обратился к пенсионерам касательно паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пенсионеров призвали обращаться в органы Пенсионного фонда в случае потери или обмена паспорта. Это позволит не потерять выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ПФУ в Винницкой области.

Гражданам напомнили, что формирование документов и выплата пенсий осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

"Поэтому подчеркиваем, что граждане, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (утрата, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины", - говорится в сообщении.

Сообщить об изменении паспортных данных украинцы могут:

  • придя лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • дистанционно на портале электронных услуг ПФУ по ссылке.

Также граждане должны обратиться в Пенсионный фонд, если потеряли банковскую карту, куда поступали деньги.

Напомним, Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличения ее размера.

Ранее РБК-Украина рассказывало, когда произойдет следующее повышение пенсий и кто может рассчитывать на доплаты - читайте об этом по ссылке.

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