ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не можна виключати, що удар РФ по Одесі був націлений на Зеленського та Міцотакіса, - ОП

Одеса, Четвер 07 березня 2024 15:38
UA EN RU
Не можна виключати, що удар РФ по Одесі був націлений на Зеленського та Міцотакіса, - ОП Фото: в ОП заявили, що удар по Одесі міг бути націлений на Зеленського та Міцотакіса (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Версію про те, що росіяни вчора, 6 березня, намагалася вдарити по президенту Володимиру Зеленському та грецькому прем'єру Кіріакосу Міцотакісу під час обстрілу Одеси, виключати не можна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - заявив Жовква.

Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

"Ракеті потрібно менше трьох хвилин, щоб досягти цілі - майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 5 березня, грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка знаходилася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі.

Один з грецьких чиновників, який входив до делегації, розповів після удару, що "все в порядку".

Пізніше Зеленський, коментуючи удар, заявив, що сам бачив вибух після російського удару.

При цьому спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла про те, що удар не був пов'язаний з конкретним візитом до Одеси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ігор Жовква Одеса Греція Офіс президента Війна Росії проти України Ракетний удар
NEWS
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію