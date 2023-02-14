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Не все про можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 21:56
Не все про можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн" Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Однак не про всі результати засідання можна говорити публічно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

За його словами, українські партнери підтримали значну частину домовленостей. Однак їх краще не озвучувати.

"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима.
Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - сказав президент.

Все, що відомо про сьогоднішній "Рамштайн" і що від нього чекати - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перші Leopard 2, як заявило Міноборони Польщі, прибудуть до ЗСУ вже в березні. Тим часом наші танкісти вже розпочали навчання та тренування на них.

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