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Можна отримати штраф. Водіям нагадали про важливість стежити за номерними знаками на авто

Вівторок 16 січня 2024 22:18
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Можна отримати штраф. Водіям нагадали про важливість стежити за номерними знаками на авто Ілюстративне фото: водіям нагадали про важливість стежити за номерними знаками на авто (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні на водіїв-порушників правоохоронці складають адміністративні протоколи. Однак часто водії забувають про стан автомобільних номерів, і це також призводить до штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

У поліції нагадали, що порушенням ПДР є закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

Також заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:

  • не належить цьому засобу;
  • не відповідає вимогам стандартів;
  • закріплений не в установленому для цього місці;
  • закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;
  • перевернутий чи неосвітлений;
  • зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;
  • так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.

Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.

Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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