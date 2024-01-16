Можна отримати штраф. Водіям нагадали про важливість стежити за номерними знаками на авто

В Україні на водіїв-порушників правоохоронці складають адміністративні протоколи. Однак часто водії забувають про стан автомобільних номерів, і це також призводить до штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

У поліції нагадали, що порушенням ПДР є закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

Також заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

перевернутий чи неосвітлений;

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;

так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.

Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п'ять автошкіл для людей з інвалідністю.

Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

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