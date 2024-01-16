Можно получить штраф. Водителям напомнили о важности следить за номерными знаками на авто

В Украине на водителей-нарушителей правоохранители составляют административные протоколы. Однако часто водители забывают о состоянии автомобильных номеров, что также приводит к штрафам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

В полиции напомнили, что нарушением ПДД является закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле. Кроме этого, в Украине запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.

Также запрещено управлять автомобилем, если автомобильный номер:

не принадлежит этому средству;

не отвечает требованиям стандартов;

закрепленный не в установленном для этого месте;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;

так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.

Проект реализует Министерство внутренних дел в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.

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