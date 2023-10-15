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Можна навіть не виходити із дому. Як записатися на прийом до Пенсійного фонду онлайн

Україна, Неділя 15 жовтня 2023 13:54
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Можна навіть не виходити із дому. Як записатися на прийом до Пенсійного фонду онлайн Фото: як записатися на прийом до Пенсійного фонду онлайн (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Записатися на прийом до органу Пенсійного фонду можна за допомогою сервісу попереднього онлайн-запису. Зробити це досить неважко - як пояснили в ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Алгоритм дій

1. Увійдіть до особистого кабінету на веб-порталі Фонду, авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA);

2. У розділі "Комунікації з ПФУ" виберіть опцію "Запис на прийом" і натисніть кнопку "Записатися на прийом";

3. Виберіть найбільш зручний орган Фонду, сервісний центр, тему (питання), рік і місяць прийому.

4. Натисніть "Завантажити розклад".

5. У розкладі виберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором).

6. Натисніть клітинку з бажаним часом, потім - кнопку "Записатися на прийом". Після цього з’явиться вікно зі створеним записом. За потреби талон із записом можна роздрукувати або скасувати запис.

7. Перевірити інформацію про попередній запис можна у розділі "Запис на прийом", де відображається поле "Мої записи на прийом".

Пенсії в Україні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.

При цьому станом на 1 жовтня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 1128 011 українців. Це 10,7% від загальної кількості пенсіонерів (10 539 968 осіб).

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