Можно даже не выходить из дома. Как записаться на прием в Пенсионный фонд онлайн

Записаться на прием в орган Пенсионного фонда можно с помощью сервиса предварительной онлайн-записи. Сделать это достаточно нетрудно - как объяснили в ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Алгоритм действий

1. Войдите в личный кабинет на веб-портале Фонда, авторизовавшись любым удобным способом (КЭП, Действие. Подпись или ID. GOV.UA);

2. В разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите опцию "Запись на прием" и нажмите кнопку "Записаться на прием";

3. Выберите наиболее удобный орган Фонда, сервисный центр, тему (вопросы), год и месяц приема.

4. Щелкните "Загрузить расписание".

5. В расписании выберите нужную дату и час приема (свободные часы приема отмечены зеленым цветом).

6. Нажмите ячейку с желаемым временем, затем - кнопку "Записаться на прием". После этого появится окно с созданной записью. При необходимости талон с записью можно распечатать или отменить запись.

7. Проверить информацию о предыдущей записи можно в разделе "Запись приема", где отображается поле "Мои записи приема".

Пенсии в Украине

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн. или на 15,7% до 5 350,33 грн.

При этом по состоянию на 1 октября 2023 года пенсии более 10 тысяч гривен получают 1128011 украинцев. Это 10,7% от общего количества пенсионеров (10 539968 человек).