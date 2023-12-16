Не можна ігнорувати. Президент Італії заявив про "світову війну частинами"

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив, що зараз у світі відбувається світова війна по частинах через велику кількість конфліктів.

"На жаль, ми маємо зазначити, що не тільки Київ усе ще захищається від неприйнятної російської агресії, а й багато інших регіонів нашої земної кулі наразі перебувають у більш небезпечному стані, ніж минулого року", - заявив він.

За його словами, через переворот цінностей, спричинений атакою на правила міжнародного співтовариства, агресія проти стабільності та миру мала негативні наслідки в усіх областях земної кулі.

Президент Італії підкреслив, що Близький Схід знову стрясає спіраль насильства після грандіозних терористичних атак ХАМАС на беззахисних громадян Ізраїлю.

"Ситуацію в Газі керівництво ООН охарактеризувало як "апокаліптичну", і залишки територій, що перебувають під владою Палестинської національної адміністрації, також перебувають у лещатах важких страждань через насильство, якому піддаються люди", - додав він.

Крім цього, Матарелла додав, що в Європі війна Москви проти України продовжує заподіювати невимовні страждання цивільному населенню і мати драматичні наслідки в усьому світі.

"Нас турбує шкода, яку завдають нашій планеті віруси або природні катастрофи, але ми маємо розуміти, що найбільша небезпека походить від жалюгідної поведінки деяких урядів, воєнізованих формувань і терористичних груп", - додав він.

Президент Італії заявив про проникливість Папи Римського Франциска щодо світових конфліктів.

"Неможливо не визнати проникливість понтифіка Франциска, який десять років тому вперше заговорив про "світову війну по частинах". Це попередження, актуальне зараз як ніколи, не можна ігнорувати, воно закликає до більш усвідомленого прочитання реальності. Ці фрагменти війни, по суті, ризикують створити хибну перспективу, обдурити нашу здатність до аналізу та розуміння", - наголосив він.