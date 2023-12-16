Нельзя игнорировать. Президент Италии заявил о "мировой войне по частям"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"К сожалению, мы должны отметить, что не только Киев все еще защищается от неприемлемой российской агрессии, но и многие другие регионы нашего земного шара сейчас находятся в более опасном состоянии, чем в прошлом году", - заявил он.

По его словам, из-за переворота ценностей, вызванного атакой на правила международного сообщества, агрессия против стабильности и мира имела негативные последствия во всех областях земного шара.

Президент Италии подчеркнул, что Ближний Восток вновь сотрясает спираль насилия после грандиозных террористических атак ХАМАС на беззащитных граждан Израиля.

"Ситуация в Газе была охарактеризована руководством ООН как "апокалиптическая", и остатки территорий, находящихся под властью Палестинской национальной администрации, также находятся в тисках тяжелых страданий из-за насилия, которому подвергаются люди", - добавил он.

Помимо этого, Матарелла добавил, что в Европе война Москвы против Украины продолжает причинять невыразимые страдания гражданскому населению и иметь драматические последствия во всем мире.

"Нас тревожит ущерб, наносимый нашей планете вирусами или природными катастрофами, но мы должны понимать, что самая большая опасность исходит от жалкого поведения некоторых правительств, военизированных формирований и террористических групп", - добавил он.

Президент Италии заявил о проницательности Папы Римского Франциска о мировых конфликтах.

"Невозможно не признать проницательность понтифика Франциска, который десять лет назад впервые заговорил о "мировой войне по частям". Это предупреждение, актуальное сейчас как никогда, нельзя игнорировать, оно призывает к более осознанному прочтению реальности. Эти фрагменты войны, по сути, рискуют создать ложную перспективу, обмануть нашу способность к анализу и пониманию", - подчеркнул он.