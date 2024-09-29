UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Можливий майбутній канцлер Німеччини зробив неоднозначну заяву про Україну

Фото: кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц (facebook.com/MerzCDU)
Автор: Едуард Ткач

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не прагнув зробити так, щоб Україна здобула перемогу у війні, яку розв'язала РФ. Натомість він допомагав не програти.

Про це заявив голова опозиційної німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

Політик зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Шольц заявив, що Німеччина допомагає Україні "не програти її". І він - поділяє цю думку.

"Україна ніколи не зможе перемогти Росію, це ніколи не було метою. Але для мене перемога означає: вона має відновити суверенітет над своєю територією. І Росія має припинити нападати на цю країну", - сказав Мерц.

За його словами, треба зробити все, щоб Росія вважала продовження війни безнадійною. Однак зараз "ми досить далекі від цього".

"Якщо ми подивимося на баланс сьогодні, через два з половиною роки, баланс виглядає досить жахливим і дуже протверезним. Я говорив про це нещодавно в Бундестазі. Ми діяли занадто пізно і зробили занадто мало", - додав він.

Зазначимо, що 2025 року Фрідріх Мерц буде кандидатом на пост канцлера під час парламентських виборів, про що писало видання Deutsche Welle. Його кандидатуру офіційно затвердив консервативний блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Також нагадаємо, що перед початком повномасштабної війни в Україні, Фрідріха Мерца вважали ймовірним наступником Ангели Меркель на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС). У той момент він виступав за постачання зброї Україні, заявивши, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно дати "чітку відповідь".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні