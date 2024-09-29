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Возможный будущий канцлер Германии сделал неоднозначное заявление об Украине

Фото: кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц (facebook.com/MerzCDU)
Автор: Эдуард Ткач

Канцлер Германии Олаф Шольц не стремился сделать так, чтобы Украина одержала победу в войне, которую развязала РФ. Вместо этого он помогал не проиграть.

Об этом заявил глава оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild.

Политик отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ Шольц заявил, что Германия помогает Украине "не проиграть ее". И он - разделяет это мнение.

"Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну", - сказал Мерц.

По его словам, нужно сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны безнадежной. Однако сейчас "мы довольно далеки от этого".

"Если мы посмотрим на баланс сегодня, спустя два с половиной года, баланс выглядит довольно ужасным и очень отрезвляющим. Я говорил об этом недавно в Бундестаге. Мы действовали слишком поздно и сделали слишком мало", - добавил он.

Отметим, что в 2025 году Фридрих Мерц будет кандидатом на пост канцлера во время парламентских выборов, о чем писало издание Deutsche Welle. Его кандидатуру официально утвердил консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Также напомним, что перед началом полномасштабной войны в Украине, Фридрих Мерц считался вероятным преемником Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС). В тот момент он выступал за поставки оружия Украине, заявив, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно дать "четкий ответ".

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