Можливий дощ і мокрий сніг, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у південних, центральних регіонах, а також у Чернівецькій області можливі дощі. Вночі опади очікуються також у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Вночі можливий також мокрий сніг.

На решті території без опадів. На заході та півдні вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів в Україні завтра вдень покажуть +7 +12 градусів, а вночі від +3 до -2. У Карпатах температура повітря буде вдень +1 +6 градусів, а вночі -2 -7 градусів.

Погода у Києві

У столиці теж хмарно з проясненнями. Київ вночі накриє невеликий дощ, можливий мокрий сніг, але день без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується +9 +11 градусів, а вночі +1 +3 градуси.