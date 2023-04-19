Можливість обирати проекти регіонального розвитку через "Дію" позитивно вплине на відновлення, - Шуляк

"Критерії є дуже справедливими, якщо говорити про ДФРР - Державний фонд регіонального розвитку. Попри те, що в Україні триває повномасштабна війна, у держбюджеті на 2023 рік передбачено 2 млрд грн на реалізацію проєктів у різних куточках нашої країни. Зараз ми використовуємо цю можливість, щоб давати розвиватися нашим регіонам. Є області, які були деокуповані, є області, які зазнали найбільших руйнувань. Справедливо, що вони мають право реалізовувати більшу кількість проектів, тож на ці області має витрачатися більше грошей", - наголосила Шуляк.

За її словами, проекти, на які буде виділятися фінансування, подаватимуться на голосування громадян засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг - через портал "Дія". Після цього Кабмін затверджуватиме фінансування за цим проектом саме на підставі такого голосування громадян.

"Громадяни, використовуючи "Дію", по-перше, бачитимуть усі проекти, які пропонуються до реалізації в тому чи іншому регіоні. По-друге, саме громадяни є користувачами таких проєктів після їх реалізації, тому слово людей повинно мати основну вагу в ухваленні рішення. З точки зору впливу громадян на ухвалення рішень, це надзвичайний крок, який має позитивно вплинути на відновлення України", - наголосила нардеп.

Шуляк зазначила, що перелік проєктів формуватиметься відповідно до стратегії кожного регіону.

"У кожного регіону є своя регіональна стратегія. Згідно із нею, обираються відповідні проєкти, їх може бути кілька. І громадяни вже самі вирішуватимуть, чи це буде лікарня, чи ЦНАП, чи інший об’єкт у їхньому регіоні", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, нещодавно парламент ухвалив у другому читанні та вцілому законопроект авторства Олени Шуляк про компенсацію пошкодженого та зруйнованого житла (№7198), його також уже підписав президент України.

Очікується, що процес компенсації розпочнеться наприкінці травня 2023-го року.