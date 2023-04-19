Возможность выбирать проекты регионального развития через "Дію" положительно повлияет на возобновление, - Шуляк

"Критерии очень справедливы, если говорить о ГФРР - Государственном фонде регионального развития. Несмотря на то, что в Украине продолжается полномасштабная война, в госбюджете на 2023 год предусмотрено 2 млрд грн на реализацию проектов в разных уголках нашей страны. Сейчас мы используем эту возможность, чтобы давать развиваться нашим регионам. Есть области, которые были деоккупированы, есть области, подвергшиеся наибольшим разрушениям. Справедливо, что они имеют право реализовывать большее количество проектов, поэтому на эти области должно тратиться больше денег", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, проекты, на которые будет выделяться финансирование, будут представлены на голосование граждан посредством Единого государственного вебпортала электронных услуг – через портал "Дія". После этого Кабмин будет утверждать финансирование по этому проекту именно на основании голосования граждан.

"Граждане, используя "Дію", во-первых, будут видеть все проекты, которые предлагаются к реализации в том или ином регионе. Во-вторых, именно граждане являются пользователями таких проектов после их реализации, поэтому слово людей должно иметь основной вес в принятии решения. С точки зрения влияния граждан на принятие решений, это чрезвычайный шаг, который должен положительно повлиять на восстановление Украины", - подчеркнула нардеп.

Шуляк отметила, что перечень проектов будет формироваться в соответствии со стратегией каждого региона.

"У каждого региона есть своя региональная стратегия. Согласно ей, выбираются соответствующие проекты, их может быть несколько. И граждане уже сами будут решать, будет ли это больница, ЦНАП или другой объект в их регионе", - резюмировала Шуляк.

Напомним, недавно парламент принял во втором чтении и в целом законопроект авторства Елены Шуляк о компенсации поврежденного и разрушенного жилья (№7198), его также уже подписал президент Украины.

Ожидается, что процесс компенсации начнется в конце мая 2023 года.