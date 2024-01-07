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Можливі відключення світла в Україні: рятувальники дали поради для батьків

Фото: рятувальники дали поради для батьків, як підготувати дітей на випадок можливих відключень світла в Україні (EcoFlow ecoflowukraine com)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники дали поради батькам, як підготувати дітей на випадок можливих відключень світла в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Памʼятайте, під час вимкнення світла дитина може почуватися більш вразливою. Якщо вона боїться, обійміть її і скажіть, що ви разом і точно з усім впораєтесь. Завжди транслюйте дитині свою впевненість!" - рядять в ДСНС.

Щоб зменшити тривожність і стрес, завчасно розкажіть дітям, що вдома може зникати світло, та поясніть, як поводитися:

  • Віднови спокій. Повільно вдихни і видихни, розімни плечі, відчуй під ногами підлогу, торкнися стіни;
  • Зупинися і згадай, у якій ти кімнаті та як у ній розставлені меблі;
  • Виставивши поперед себе руки, помалу дійди до місця, де лежить ліхтарик.

Рятувальники рекомендують наступне:

  • навчіть дітей користуватися ліхтариком - у телефоні та звичайним, тримайте його в одному й тому ж місці;
  • попередьте, що під час відключення електроенергії зникає мобільний зв’язок, тож дитина може не додзвонитися вам;
  • виділіть поличку, де лежатимуть батарейки, повербанк, ліхтарик, і разом з малечею періодично наводьте там лад. Так дитина почуватиметься долученою;
  • щоб подолати страх темряви, час від часу збирайтеся всією сім'єю в одній кімнаті, вимикайте світло, запалюйте свічки чи гірлянди та у спокійній атмосфері грайте в настільні ігри чи просто розмовляйте;
  • забезпечте мінімальне освітлення дитячої кімнати: встановіть лампу-нічник із можливістю регулювати яскравість, придбайте USB-лампу чи світильник на акумуляторі. Привчіть дітей прибирати речі з підлоги, щоб у темряві не перечепитись.

Відключення світла в Україні

Всі минулі осінь та зиму російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.

Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.

В "Укренерго" заявили, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

 

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