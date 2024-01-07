Можливі відключення світла в Україні: рятувальники дали поради для батьків

Рятувальники дали поради батькам, як підготувати дітей на випадок можливих відключень світла в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Памʼятайте, під час вимкнення світла дитина може почуватися більш вразливою. Якщо вона боїться, обійміть її і скажіть, що ви разом і точно з усім впораєтесь. Завжди транслюйте дитині свою впевненість!" - рядять в ДСНС.
Щоб зменшити тривожність і стрес, завчасно розкажіть дітям, що вдома може зникати світло, та поясніть, як поводитися:
Рятувальники рекомендують наступне:
Всі минулі осінь та зиму російські окупанти масовано обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО, без влучань обійтись не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстренні, а потім вже планові відключення світла.
Раніше міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що в Україні відновили практично всі теплові електростанції, які росіяни пошкодили ракетними ударами.
В "Укренерго" заявили, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.