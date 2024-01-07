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Возможные отключения света в Украине: спасатели дали советы для родителей

Фото: спасатели дали советы для родителей, как подготовить детей на случай возможных отключений (EcoFlow ecoflowukraine com) света в Украине
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели дали советы родителям, как подготовить детей на случай возможных отключений света в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Помните, во время отключения света ребенок может чувствовать себя более уязвимым. Если он боится, обнимите его и скажите, что вы вместе и точно со всем справитесь. Всегда транслируйте ребенку свою уверенность!" - советуют в ГСЧС.

Чтобы уменьшить тревожность и стресс, заранее расскажите детям, что дома может исчезать свет, и объясните, как себя вести:

  • Восстанови спокойствие. Медленно вдохни и выдохни, разомни плечи, почувствуй под ногами пол, коснись стены;
  • Остановись и вспомни, в какой ты комнате и как в ней расставлена мебель;
  • Выставив перед собой руки, понемногу дойди до места, где лежит фонарик.

Спасатели рекомендуют следующее:

  • научите детей пользоваться фонариком - в телефоне и обычным, держите его в одном и том же месте;
  • предупредите, что при отключении электроэнергии исчезает мобильная связь, так что ребенок может не дозвониться вам;
  • выделите полочку, где будут лежать батарейки, повербанк, фонарик, и вместе с малышами периодически наводите там порядок. Так ребенок будет чувствовать себя приобщенным;
  • чтобы преодолеть страх темноты, время от времени собирайтесь всей семьей в одной комнате, выключайте свет, зажигайте свечи или гирлянды и в спокойной атмосфере играйте в настольные игры или просто разговаривайте;
  • обеспечьте минимальное освещение детской комнаты: установите лампу-ночник с возможностью регулировки яркости, приобретите USB-лампу или светильник на аккумуляторе. Приучите детей убирать вещи с пола, чтобы в темноте не споткнуться.

Отключение света в Украине

Все минувшие осень и зиму российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попаданий обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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