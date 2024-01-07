Возможные отключения света в Украине: спасатели дали советы для родителей

Спасатели дали советы родителям, как подготовить детей на случай возможных отключений света в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Помните, во время отключения света ребенок может чувствовать себя более уязвимым. Если он боится, обнимите его и скажите, что вы вместе и точно со всем справитесь. Всегда транслируйте ребенку свою уверенность!" - советуют в ГСЧС.
Чтобы уменьшить тревожность и стресс, заранее расскажите детям, что дома может исчезать свет, и объясните, как себя вести:
Спасатели рекомендуют следующее:
Все минувшие осень и зиму российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попаданий обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.
Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.
В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.
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