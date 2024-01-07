Возможные отключения света в Украине: спасатели дали советы для родителей

"Помните, во время отключения света ребенок может чувствовать себя более уязвимым. Если он боится, обнимите его и скажите, что вы вместе и точно со всем справитесь. Всегда транслируйте ребенку свою уверенность!" - советуют в ГСЧС.

Чтобы уменьшить тревожность и стресс, заранее расскажите детям, что дома может исчезать свет, и объясните, как себя вести:

Восстанови спокойствие. Медленно вдохни и выдохни, разомни плечи, почувствуй под ногами пол, коснись стены;

Остановись и вспомни, в какой ты комнате и как в ней расставлена мебель;

Выставив перед собой руки, понемногу дойди до места, где лежит фонарик.

Спасатели рекомендуют следующее:

научите детей пользоваться фонариком - в телефоне и обычным, держите его в одном и том же месте;

предупредите, что при отключении электроэнергии исчезает мобильная связь, так что ребенок может не дозвониться вам;

выделите полочку, где будут лежать батарейки, повербанк, фонарик, и вместе с малышами периодически наводите там порядок. Так ребенок будет чувствовать себя приобщенным;

чтобы преодолеть страх темноты, время от времени собирайтесь всей семьей в одной комнате, выключайте свет, зажигайте свечи или гирлянды и в спокойной атмосфере играйте в настольные игры или просто разговаривайте;

обеспечьте минимальное освещение детской комнаты: установите лампу-ночник с возможностью регулировки яркости, приобретите USB-лампу или светильник на аккумуляторе. Приучите детей убирать вещи с пола, чтобы в темноте не споткнуться.

Отключение света в Украине

Все минувшие осень и зиму российские оккупанты массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО, без попаданий обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Ранее министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

В "Укрэнерго" заявили, что в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.