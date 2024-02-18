Можливі опади, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 18 лютого буде з невеликими дощами. На заході та півдні України вдень пригріє до +10 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні невеликий дощ, а також місцями можливий мокрий сніг.
У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у більшості областей від +1 до +6, а на півдні та заході до +5 +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до -3, а сході до -3 -8.
У столиці сьогодні теж хмарно, можливий невеликий дощ.
Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +3 +5 градусів, а вночі від 0 до +2.
Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.
Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.