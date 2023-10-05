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Можливі дощі, але не всюди. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 5 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 жовтня, в Україні буде тепло та практично без опадів. Щоправда, практично літню погоду зіпсують дощі, що пройдуть лише на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Без опадів, лише у східних областях місцями невеликий дощ", - розповіли синоптики.

При цьому вітер буде західним, північно-західним, 7-12 м/с.

Що стосується температури, то вдень очікується 14-19°; на півдні країни 20-25°; на високогір'ї Карпат вдень 10-15°.

Підсумки та рекорди вересня 2023 в Україні

Середньомісячна температура повітря у вересні 2023 року в Києві склала 18,8 градусів тепла, що на 3,9 градусів вище за кліматичну норму. Вересень цього року став найтеплішим у столиці за всю історію спостережень із 1881 року.

Наприкінці вересня в Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів.

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