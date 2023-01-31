Можлива у найближчі тижні. Росія готується до максимальної ескалації, - Данілов

"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування", - підкреслив Данілов.

Він також не виключив, що росіяни можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року. Можливо, вона навмисно приурочить свій штурм до річниці початку повномасштабної війни.

"Ми розуміємо, що все на столі... Я можу сказати, що ми не відкидаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", - зазначив Данілов.

За його словами, українські військові зараз готуються до всіх можливих сценаріїв і цього разу мають значно більшу підтримку з боку партнерів, ніж 12 місяців тому.

Він також додав, що приблизно половина з понад 320 тисяч солдатів, яких мобілізували в Росії, братиме участь у новому масштабному наступі.

"Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", - додав Данілов.