"Может вспыхнуть в любой момент": в окружении Путина прокомментировали влияние Запада на Украину

"Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты", - заявил Патрушев.

По мнению секретаря Совета безопасности РФ, влияние Запада, в будущем, может привести к, якобы, тому, что миллионы украинцев начнут покидать страну с целью поиска убежища.

"В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах", - добавил Патрушев.