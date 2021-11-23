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"Может вспыхнуть в любой момент": в окружении Путина прокомментировали влияние Запада на Украину

Автор: Сергей Пышкин

В окруженные президента Российской Федерации Владимира Путина прокомментировали влияние Запада на Украину. Это, якобы, в будущем приведет к "вспышке" в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в интервью для российского издания "Аргументы и факты".

"Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты", - заявил Патрушев.

По мнению секретаря Совета безопасности РФ, влияние Запада, в будущем, может привести к, якобы, тому, что миллионы украинцев начнут покидать страну с целью поиска убежища.

"В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах", - добавил Патрушев.

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