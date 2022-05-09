UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Может стать неуправляемой". Китай предупредил Германию об обострении войны в Украине

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (facebook com chinadaily)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер Китая Си Цзиньпин предупредил канцлера Германии Олафа Шольца о возможном обострении войны в Украине. Он считает, что конфликт может стать "неуправляемым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что Си Цзиньпин и Шольц провели онлайн-встречу. Одной из тем разговора стала ситуация в Украине.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать обострения и расширения конфликта в Украине, что может привести к неуправляемой ситуации", - отметил китайский лидер.

Также Си Цзиньпин пригласил Германию участвовать в "Инициативе глобальной безопасности", о которой Китай начал говорить в конце апреля.

Напомним, Си Цзиньпин на открытии Боаоского азиатского форума заявил о "глобальной инициативе безопасности", которую активно поддерживает Россия.

Данная концепция основана на принципе "неделимой безопасности", согласно которому ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет других.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияКитайСи ЦзиньпиньОлаф ШольцВойна России против Украины