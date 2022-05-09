"Може стати некерованою". Китай попередив Німеччину про загострення війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив канцлера Німеччини Олафа Шольца про можливе загострення війни в Україні. Він вважає, що конфлікт може стати "некерованим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Відзначається, що Сі Цзіньпін і Шольц провели онлайн-зустріч. Однією з тем розмови стала ситуація в Україні.
"Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути загострення і розширення конфлікту в Україні, що може призвести до некерованої ситуації", - зазначив китайський лідер.
Також Сі Цзіньпін запросив Німеччину брати участь в "Ініціативі глобальної безпеки", про яку Китай почав говорити в кінці квітня.
Нагадаємо, Сі Цзіньпін на відкритті Боаоського азійського форуму заявив про "глобальну ініціативу безпеки", яку активно підтримує Росія.
Дана концепція заснована на принципі "неподільної безпеки", згідно з яким жодна держава не може зміцнювати свою безпеку за рахунок інших.
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