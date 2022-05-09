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"Може стати некерованою". Китай попередив Німеччину про загострення війни в Україні

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (facebook com chinadaily)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив канцлера Німеччини Олафа Шольца про можливе загострення війни в Україні. Він вважає, що конфлікт може стати "некерованим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відзначається, що Сі Цзіньпін і Шольц провели онлайн-зустріч. Однією з тем розмови стала ситуація в Україні.

"Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути загострення і розширення конфлікту в Україні, що може призвести до некерованої ситуації", - зазначив китайський лідер.

Також Сі Цзіньпін запросив Німеччину брати участь в "Ініціативі глобальної безпеки", про яку Китай почав говорити в кінці квітня.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін на відкритті Боаоського азійського форуму заявив про "глобальну ініціативу безпеки", яку активно підтримує Росія.

Дана концепція заснована на принципі "неподільної безпеки", згідно з яким жодна держава не може зміцнювати свою безпеку за рахунок інших.

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ГерманияКитайСи ЦзиньпиньОлаф ШольцВійна Росії проти України