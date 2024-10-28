"Можемо зробити більше": начальник Генштабу ЦАХАЛ прокоментував удар по Ірану

Ізраїль завдав удару по стратегічних системах Ірану та використав лише частину своїх можливостей.
Про це заявив начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Ерзі Ха-Леві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛу.
У суботу, 26 жовтня, офіцер провів оцінку ситуації після удару по Ірану з членами Форуму генерального штабу у військовому штабі в місті Кір'ят.
За підсумками засідання Ха-Леві зазначив, що "наше послання дуже, дуже чітке, і воно пов'язане з подіями, що відбуваються на Близькому Сході протягом останніх місяців".
Він запевнив, що "будь-яка загроза, будь-де, будь-коли, ми знатимемо, як до неї дістатися, ми знатимемо, як завдати удару" та що "зараз цей меседж значно посилений".
"Ми використали лише частину наших можливостей; ми можемо зробити набагато більше. Ми завдали удару по стратегічних системах в Ірані, що має велике значення, і тепер ми побачимо, як розвиватимуться події. Ми готові до всіх сценаріїв розвитку подій на кожній арені", - сказав начальник Генштабу ЦАХАЛ.
За останні місяці напруга у регіоні Близького Сходу сягнула апогею. Впродовж цього року Іран уже двічі масовано обстріляв територію Ізраїлю балістичними ракетами. Тель-Авів пригрозив жорсткою відповіддю.
В суботу, 26 жовтня, Армія оборони Ізраїлю обстріляла низку цілей в Ірані. Удар було завдано у відповідь на масштабний обстріл Іраном території Ізраїлю 1 жовтня.
Першу хвилю атак було завдано по об'єктах, де виробляють ракети і системи протиповітряної оборони. Водночас, ЦАХАЛ не атакувала нафтогазову інфраструктуру та ядерні об'єкти ворога.
За даними ЗМІ, ізраїльтяни вразили дві секретні військові бази.
В МЗС Ірану засудили обстріл та наголосили на право країни на самозахист. Водночас, через посередника у Тегерані зазначили, що не планують удару "помсти" у відповідь.
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