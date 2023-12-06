Не можемо дати Путіну перемогти. Байден закликав Конгрес виділити гроші на допомогу Україні

"Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці відмовляються його затверджувати", - наголосив президент США.

Він нагадав, що російські солдати продовжують чинити воєнні злочини, а український народ захищається вже майже два роки. І США мають пишатися, що допомагають Україні досягти успіху.

Байден розповів, що сьогодні, 6 грудня, зустрічався в онлайн-форматі з лідерами "Великої сімки". І на зустрічі було обговорено готовність продовжувати підтримувати Україну.

"Я не готовий від цього відмовитися, американський народ також. Якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) захопить Україну, то він на цьому не зупиниться", - додав він.

Байден уточнив, що глава Кремля продовжить свою атаку та нападе на НАТО. І тоді влада США побачить те, чого не хоче бачити, - війну американців із росіянами.

"Сьогоднішнє голосування пам'ятатимуть довго. Чи повернемося ми спиною до справи свободи і волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву поставок в Україну. Радикальні республіканці тримають у заручниках допомогу Україні", - наголосив президент США.

Він уточнив, що між демократами та республіканцями є розбіжності, але партійна політика не повинна суперечити цінностям та державним цілям США.

"Весь світ дивиться, що роблять США. Якщо ми не підтримуватимемо Україну, то що робитиме решта світу? Я закликаю Конгрес захистити свободу. Давайте це зробимо, щоб Путін не захопив Україну і не просунувся далі", - резюмував Байден.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, у Сенаті мають розглянути запит Байдена, який передбачає виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Він містить понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

При цьому республіканці верхньої палати Конгресу США відмовляються підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс туди більш радикальні пропозиції щодо захисту кордону США.

Тому законопроект із запитом Байдена сьогодні, найімовірніше, не буде схвалений Сенатом.

Детальніше про те, чому у США не можуть домовитися про фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.