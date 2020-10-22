ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мы не можем прожить без западных денег, - Зеленский

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская экономика сейчас не может обойтись без кредитов от партнеров и международных организаций. Поэтому продолжается сотрудничество с МВФ.

Об этом Зеленский заявил в интервью четырем телеканалам.

"Мы без западных денег прожить не можем. Экономика выстроена таким образом и так долго выстраивалась. Люди должны об этом знать", - сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все условия для второго транша согласованного кредита от МВФ.

Самые читаемые новости

"У нас был первый транш, мы ожидали второй транш. Есть требования МВФ и я считаю, что мы все выполнили - это мое личное мнение. Но как внутри страны, так и за рубежом есть люди, которые работают против Украины и они лоббируют свои интересы вопреки интересам государства", - отметил Зеленский.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что у Международного валютного фонда есть вопросы по работе антикоррупционных органов в Украине. На сегодня украинская сторона пытается решить некоторые проблемы.

В начале октября Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения. Это было одно из требований МВФ для выдачи денег.

Также РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский