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Ми не можемо прожити без західних грошей, - Зеленський

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська економіка зараз не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Тому продовжується співпраця з МВФ.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю чотирьом телеканалам.

"Ми без західних грошей прожити не можемо. Економіка побудована таким чином і так довго вибудовувалася. Люди повинні про це знати", - сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що Україна виконала всі умови для другого траншу узгодженого кредиту від МВФ.

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"У нас був перший транш, ми очікували другий транш. Є вимоги МВФ і я вважаю, що ми зробили - це моя особиста думка. Але як всередині країни, так і за кордоном є люди, які працюють проти України і вони лобіюють свої інтереси всупереч інтересам держави", - зауважив Зеленський.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що у Міжнародного валютного фонду є питання по роботі антикорупційних органів в Україні. На сьогодні українська сторона намагається вирішити деякі проблеми.

На початку жовтня Державна податкова служба України створила територіальні органи, як її відокремлені підрозділи. Це була одна з вимог МВФ для видачі грошей.

Також РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз покращено порівняно з даними за червень.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир Зеленський