Мы не можем прожить без западных денег, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская экономика сейчас не может обойтись без кредитов от партнеров и международных организаций. Поэтому продолжается сотрудничество с МВФ.

Об этом Зеленский заявил в интервью четырем телеканалам.

"Мы без западных денег прожить не можем. Экономика выстроена таким образом и так долго выстраивалась. Люди должны об этом знать", - сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все условия для второго транша согласованного кредита от МВФ.

"У нас был первый транш, мы ожидали второй транш. Есть требования МВФ и я считаю, что мы все выполнили - это мое личное мнение. Но как внутри страны, так и за рубежом есть люди, которые работают против Украины и они лоббируют свои интересы вопреки интересам государства", - отметил Зеленский.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что у Международного валютного фонда есть вопросы по работе антикоррупционных органов в Украине. На сегодня украинская сторона пытается решить некоторые проблемы.

В начале октября Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения. Это было одно из требований МВФ для выдачи денег.

Также РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.