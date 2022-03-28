UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы не можем позволить Путину выиграть от этой ужасной агрессии, - МИД Британии

Фото: Лиз Тасс (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Британии, Лиз Трасс, заявила, что нельзя допустить, чтобы интересы Украины были сданы в ходе переговоров. Она так же добавила, что Путин не должен выиграть о них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 28 марта, выступая перед парламентом, Лиз Трасс высказал свое мнение о переговорном процессе Украины и России.

"Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло обеспечить Украине прочную безопасность. Путин просто вернулся за новым. Вот почему мы не можем позволить ему выиграть от этой ужасающей агрессии", - заявила Министр иностранных дел.

Украина не должна быть продана в ходе мирных переговоров с Россией, а президент России Владимир Путин не должен быть замечен в том, что он выиграет от вторжения, заявила в понедельник Лиз Трасс.

"Мы должны быть уверены, что любые будущие переговоры не закончатся продажей Украины или повторением ошибок прошлого", - заявила Министр.

Напомним, что переговоры Украины и России должны начаться 29 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКонтактная группаВторжение России в Украину