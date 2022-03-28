Мы не можем позволить Путину выиграть от этой ужасной агрессии, - МИД Британии

Министр иностранных дел Британии, Лиз Трасс, заявила, что нельзя допустить, чтобы интересы Украины были сданы в ходе переговоров. Она так же добавила, что Путин не должен выиграть о них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня, 28 марта, выступая перед парламентом, Лиз Трасс высказал свое мнение о переговорном процессе Украины и России.

"Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло обеспечить Украине прочную безопасность. Путин просто вернулся за новым. Вот почему мы не можем позволить ему выиграть от этой ужасающей агрессии", - заявила Министр иностранных дел.

Украина не должна быть продана в ходе мирных переговоров с Россией, а президент России Владимир Путин не должен быть замечен в том, что он выиграет от вторжения, заявила в понедельник Лиз Трасс.

"Мы должны быть уверены, что любые будущие переговоры не закончатся продажей Украины или повторением ошибок прошлого", - заявила Министр.