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Ми не можемо дозволити Путіну виграти від цієї жахливої агресії, - МЗС Британії

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Лондон, Понеділок 28 березня 2022 22:48
Ми не можемо дозволити Путіну виграти від цієї жахливої агресії, - МЗС Британії
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ Британії, Ліз трас, заявила, що не можна допустити, щоб інтереси України були здані в ході переговорів. Вона так само додала, що Путін не повинен виграти про них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 28 березня, виступаючи перед парламентом, Ліз трас висловив свою думку про переговорний процес України і Росії.

"Ми пам'ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло забезпечити Україні міцну безпеку. Путін просто повернувся за новим. Ось чому ми не можемо дозволити йому виграти від цієї страхітливої агресії", - заявила міністр закордонних справ.

Україна не повинна бути продана в ході мирних переговорів з Росією, а президент Росії Володимир Путін не повинен бути помічений в тому, що він виграє від вторгнення, заявила в понеділок Ліз трас.

"Ми повинні бути впевнені, що будь - які майбутні переговори не закінчаться продажем України або повторенням помилок минулого", - заявила міністр.

Нагадаємо, що переговори України та Росії повинні початися 29 березня.

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