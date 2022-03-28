Не можем подтвердить, что по Житомиру нанесли ракетные удары, - мэр города

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что пока нет подтверждения о том, что по Житомиру был нанесен бомбовый, или ракетный авиаудар. Есть вероятность работы украинских сил ПВО.

"Житомиряне проснулись от того, что у них едва окна не вылетели. Да, были два взрыва за пределами Житомира. Не буду пока говорить, где именно. Но в самом Житомире пока не подтверждено, что был нанесен ракетный или бомбовый удар", - отметил Сухомлин.

Он также предположил, что взрывы могли стать результатом работы украинских сил противовоздушной обороны. Мэр города также призвал соблюдать правила поведения при воздушной тревоге.