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Не можемо підтвердити, що по Житомиру завдали ракетних ударів, - мер міста

Соборна площа Житомира (Фото: tury.club)
Автор: Константин Широкун

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що поки немає підтвердження про те, що по Житомиру був нанесений бомбовий, або ракетний авіаудар. Є ймовірність роботи українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення мера Житомира.

"Житомиряни прокинулися від того, що у них ледь вікна не вилетіли. Так, були два вибухи за межами Житомира. Не буду поки говорити, де саме. Але в самому Житомирі поки не підтверджено, що був нанесений ракетний або бомбовий удар", - зазначив Сухомлин.

Він також припустив, що вибухи могли стати результатом роботи українських сил протиповітряної оборони. Мер міста також закликав дотримуватися правил поведінки при повітряній тривозі.

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