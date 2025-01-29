Може знищувати живу силу противника: у Фінляндії розробили для України дрон Steel Eagle

Фінська компанія Insta представить на SecD Day безпілотник Steel Eagle збільшеного радіусу дії. Його було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За даними видання, новий дрон оснащено пропелером, розробленим українцями, та системою радіосигналів для керування. Безпілотник має функцією передачі даних.
Оператор керує дроном через окуляри. При цьому в окулярах є режим "першої особи", що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з точки зору дрона.
Також дрон може нести на собі віяловий заряд зі сталевими й вольфрамовими кульками. Ці кулі можуть пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів.
Однак насправді заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби солдати перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх.
Новий пристрій має великий радіус дії та посилені засоби радіоелектронної боротьби.
З початку повномасштабної війни Україна суттєво наростила обсяги оборонного виробництва, включаючи випуск дронів, артилерійських снарядів та іншого озброєння.
Також минулого року стало відомо, що у Фінляндії з'явиться підприємство з виробництва безпілотників. Воно покриватиме потреби в дронах України та ЄС.
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