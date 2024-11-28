У Фінляндії збудують завод з виробництва дронів для потреб України та ЄС
У Фінляндії з'явиться підприємство з виробництва безпілотників. Воно покриватиме потреби в дронах України та ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії Summa Defence.
Основною метою нового заводу є швидке розширення виробничих потужностей для безпілотників, що використовуються в бойових діях в Україні, а також запуск їхнього серійного виробництва у Фінляндії та Європі. Старт масового випуску дронів заплановано на першу половину 2025 року.
"Попит на безпілотні технології та виробничі можливості високий. Дрони постачатимуть не тільки в Україну, а й у країни Європейського союзу і НАТО. Вони стануть важливим елементом цивільних, оборонних і охоронних систем", - зазначив Юссі Холопайнен, генеральний директор Summa Defence Ltd.
Для реалізації проєкту Summa Defence створює дочірню компанію Summa Drones Ltd, яка очолить спільне підприємство з українськими партнерами. Серед учасників української сторони - компанії Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development. Виробництво включатиме не тільки повітряні, а й наземні та морські безпілотники.
Створення заводу у Фінляндії розглядається як стратегічна інвестиція, спрямована на зміцнення надійності поставок безпілотних систем як в Україні, так і на міжнародній арені.
"Дрони вже довели свою стратегічну значимість в Україні, відіграючи ключову роль у захисті критичної інфраструктури, а також у рятувальних операціях. Нове виробництво підвищить стійкість ланцюжків поставок", - додав Холопайнен.
Виробництво зброї в Україні
З початку повномасштабної війни Україна суттєво наростила обсяги оборонного виробництва, включаючи випуск дронів, артилерійських снарядів та іншого озброєння.
Зокрема, нещодавно міністр оборони України Рустем Умеров заявив про масштабування серійного виробництва ракет "Нептун" . Їх модернізували, щоб використати на більш далеких відстанях.
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