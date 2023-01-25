Може вручити навіть керівник ЖЕКу. В ЗСУ розповіли про законні способи отримання повістки

В Україні людині можуть вручити повістку будь-де, адже законодавство чітко не регламентує точного місця. При цьому її може вручити не тільки представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Романа Горбача у коментарі АрміяInform .

Він зазначив, що повістку не обов’язково повинен вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, її може вручити будь-яка посадова особа, передбачена законодавством, - керівник установи, організації та підприємства, де працює призовник, керівник ЖЕКу, ОСББ тощо.

Якщо ж потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків.

"Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством. Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність", - пояснив Горбач.

Він закликав не тиражувати відео, де нібито представники територіальних центрів вручають повістки у незаконний спосіб. Ймовірно, що російська пропаганда дуже сприяє тому, щоб такі відео ширилися у великих масштабах.

"Запитаємо себе: кому насамперед це вигідно? Звичайно, це на руку російській пропаганді, щоб підірвати авторитет ЗСУ у суспільстві", - сказав він.

Горбач нагадав, що наразі жодних хвиль мобілізації немає. Так, на першому етапі у територіальні центри були великі черги та комплектувалося багато нових частин. А зараз обсяги мобілізації зменшилися в рази.

"Нині потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають партнери. А також для доукомплектування окремих частин, заміни тих, хто на передовій від початку війни. Їм потрібен певний час на відпочинок. Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держав. Кожен громадянин повинен усвідомити всю відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі", - сказав він.

Горбач зазначив, що якщо у мобілізованих є досвід військової служби та вони мають нетривалу перерву у проходженні служби, вони можуть одразу відправлятися до бойових військових частин. При цьому особовий склад, який раніше не проходив служби, направляють до навчальних центрів, де їх навчають за визначеними спеціальностями. І тільки після цього вони прибувають до військових частин на конкретні посади.